Алтайские чиновники решили показать школьникам лайфхаки

21 Апр 2020 2020-04-21T11:09:18+03:00

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Идея своеобразного обучения и «моста» между поколениями принадлежит губернатору Алтайского края Виктора Томенко. В ближайшее время алтайские чиновники снимут онлайн-уроки для школьников и поделятся с ними своими лайфхаками.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, среди новоявленных блогеров, кто решил «пообщаться» с молодежью депутат Госдумы Наталья Кувшинова, представитель губернатора региона в Алтайском заксобрании Стелла Штань.

Помимо них в акции по проведению уроков решили проявить себя министры и их заместители: зампредседателя правительства региона, министр финансов Данил Ситников, министр образования и науки Максим Костенко, министр культуры Елена Безрукова, министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов и начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова.

В онлайн-мероприятие активно включатся и сотрудники регионального Министерства образования и науки, два заместителя министра которого, Галина Синицына и Лариса Терновая, становились победителями конкурса «Учитель года Алтая», напомнили в Министерстве образования и науки Алтайского края.

Первые сюжеты с первыми лицами края запишут на этой неделе. Судя по всему, чиновники расскажут молодежи, как вести себя во время самоизоляции из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU