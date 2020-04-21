2020-04-21T10:02:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Алтайском крае число заболевших коронавирусом выросло до 127 человек

За минувшие сутки в регионе 41 подтвержденный случай коронавирусной инфекции
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
В Алтайском крае за сутки выявлен 41 заболевший коронавирусомВ Алтайском крае за сутки выявлен 41 заболевший коронавирусомФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

За сутки в регионе подтвердился 41 новый инфицированный коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Теперь в крае лабораторно подтверждено 127 случаев заболевания. Из них заражены 11 детей. Большинство из числа заболевших (53 человека) живут в Барнауле. А 74 – жители других территорий края (в основном, Змеиногорск).

Как раз в этом алтайском городе случилось значительное увеличение. На прошлой неделе коронавирус выявили у приехавшего на рудник работника из Республики Башкортостан. У всех контактных с ним лиц, были взяты анализы, а сами они 17 апреля изолированы в общежитии предприятия. В Змеиногорске по состоянию на 21 апреля инфицированными являются 38 человек, 37 из них – работники рудника. После подтверждения результатов анализов большинство из них госпитализированы в инфекционный госпиталь КГБУЗ «Рубцовская ЦРБ» и другие клиники.

Кроме этого увеличилось на 4 человека количество заболевших в Барнауле (теперь здесь 53 больных), на одного человека в Бийске (3 больных), появился коронавирус в Родинском районе (райцентр Родино - 1 человек). Общая картина выглядит так:

На 21 апреля в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 14439 человек, под медицинским наблюдением находятся 1565 человек (в том числе 24 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 6189 человек. Девять человек вылечились.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае почти 14,5 тысяч человек тестировались на коронавирус
Особый противопожарный режим ввели в 6 районах Алтайского края
В Барнауле в ночь на 22 апреля снова обработают улицы из-за коронавируса
В Барнауле отключат горячую воду на 4 дня из-за проверки теплопотерь
Барнаульский застройщик «вырастит» новую высотку на берегу Оби
Алтайские чиновники решили показать школьникам лайфхаки
В Алтайском крае число заболевших коронавирусом выросло до 127 человек
Алтайские работники пополнили запасы крови, «упавшие» из-за самоизоляции
Пик заболеваемости коронавирусом ожидается на Алтае в мае
В Барнауле пройдут испытания сетей на тепловые потери
В Алтайском крае сразу 41 заболевший коронавирусом за сутки
АлтГТУ выделены бюджетные места для обучения иностранных граждан
Алтайские железнодорожные вокзалы продезинфицировали из-за коронавируса
В алтайском роддоме запаслись дезинфицирующими средствами на месяц вперед
В Алтайском крае влюбленная парочка обокрала пожилых соседей и оформила на них кредит
Волонтеры приводят в порядок захоронения ветеранов
В Барнауле за два дня случилось больше 20 пожаров
Три тысячи многоквартирных домов дезинфицировали в Алтайском крае
Особый противопожарный режим ввели в двух районах Алтайского края
Мать двоих детей убила пьяного супруга
ВТБ первым из банков выдал ипотеку под 6,5%
До 30 градусов жары будет на Алтае
Оркестр «Сибирь» отмечает 30-летие
Жители Алтайского края старше 65 лет могут продлить больничный до 30 апреля
Почти 300 пожаров произошло в Алтайском крае за выходные