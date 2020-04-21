В Алтайском крае число заболевших коронавирусом выросло до 127 человек

21 Апр 2020 2020-04-21T10:02:17+03:00

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За сутки в регионе подтвердился 41 новый инфицированный коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Теперь в крае лабораторно подтверждено 127 случаев заболевания. Из них заражены 11 детей. Большинство из числа заболевших (53 человека) живут в Барнауле. А 74 – жители других территорий края (в основном, Змеиногорск).

Как раз в этом алтайском городе случилось значительное увеличение. На прошлой неделе коронавирус выявили у приехавшего на рудник работника из Республики Башкортостан. У всех контактных с ним лиц, были взяты анализы, а сами они 17 апреля изолированы в общежитии предприятия. В Змеиногорске по состоянию на 21 апреля инфицированными являются 38 человек, 37 из них – работники рудника. После подтверждения результатов анализов большинство из них госпитализированы в инфекционный госпиталь КГБУЗ «Рубцовская ЦРБ» и другие клиники.

Кроме этого увеличилось на 4 человека количество заболевших в Барнауле (теперь здесь 53 больных), на одного человека в Бийске (3 больных), появился коронавирус в Родинском районе (райцентр Родино - 1 человек). Общая картина выглядит так:

На 21 апреля в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 14439 человек, под медицинским наблюдением находятся 1565 человек (в том числе 24 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 6189 человек. Девять человек вылечились.

ИСТОЧНИК KP.RU