Алтайские работники пополнили запасы крови, «упавшие» из-за самоизоляции

21 Апр 2020 2020-04-21T09:45:26+03:00

Перед праздником дня донора они сдали кровь в алтайском центре

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Сотрудники барнаульского водоканала вместе с гендиректором решили помочь Алтайскому краевому центру крови. Во время режима самоизоляции желающих сдать кровь стало намного меньше, поэтому помощь работников оказалась очень своевременной.

Стоит отметить, что многие водоканальщики уже являются донорами со стажем. Но были и те, кто впервые пришел поделиться частичкой своей жизни.

«Это моя первая сдача крови в качестве донора. Хотя я считаю, что сдавать кровь очень важно, это может спасти чью-то жизнь. Думаю, что я буду ещё принимать участие в подобных акциях не только на День донора. Всех добровольцев и работников станций крови поздравляю с праздником», — поделился генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Из-за пандемии коронавируса в мире и стране все сотрудники предприятия следовали правилам личной и общественной безопасности. Находясь в Центре крови – соблюдали дистанцию, дезинфицировали руки, надели одноразовые маски, которые выдают всем после первичной обработки рук.

Сотрудники Центра поблагодарили коллектив водоканала за участие в акции, а представители компании вручили медикам корпоративные игрушки-сувениры в форме веселой Капли.

ИСТОЧНИК KP.RU