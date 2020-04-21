2020-04-21T08:15:58+03:00
Общество

В Барнауле пройдут испытания сетей на тепловые потери

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С 11 по 14 мая теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании в Барнауле проведет испытания магистральных трубопроводов в контуре ТЭЦ-2 на тепловые потери. Эти работы потребуют временного отключения горячей воды на четыре дня.

Испытания тепловые потери проводятся всего один раз в пять лет, чтобы проверить эффективность тепловой изоляции труб и определить тепловые потери в трубопроводах.

- С 11 по 14 мая — на время проведения испытаний на тепловые потери - горячей воды не будет в многоквартирных домах, социальных объектах и административных зданиях Ленинского района города и частично в Октябрьском, в границах улиц Юрина, Солнечная поляна и проспекта Космонавтов.

Подробнее в карте.

Во время испытаний на тепловые потери в магистрали подается теплоноситель при обычном рабочем давлении, но температурой 87,6 градусов Цельсия. Специалисты оценивают время прохождения температурной волны и фиксируют температуру теплоносителя в обратном трубопроводе. Чем быстрее остывает вода, тем больше потери. По итогам испытаний оценивается техническое состояние теплоизоляции трубопроводов и определяются фактические потери тепла.

В период испытаний возможны размывы грунта и выброс воды на поверхность. Категорически запрещено пересекать огражденные участки, где обнаружены повреждения трубопроводов.

В случаях обнаружении парений и выбросах воды на поверхность трубопроводов звоните в диспетчерскую службу СГК в Барнауле по телефону 8 (3852) 599-715.

ИСТОЧНИК KP.RU

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