В Алтайском крае сразу 41 заболевший коронавирусом за сутки

21 Апр 2020 2020-04-21T07:46:39+03:00

Коронавирус в Барнауле: последние новости на 21 апреля 2020 года, в регионе 41 новый заболевший Фото: pixabay.com

Коронавирус в Барнауле: последние новости на 21 апреля 2020 года, в регионе 41 новый заболевший

Изменить размер текста: A A

Мы собрали свежие новости о коронавирусе в Барнауле на 21 апреля, в крае 41 новый заболевший коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

К 21 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае выросло до 127, среди них 11 это дети. Из числа заболевших 53 человека – жители г. Барнаула, 74 – жители других территорий края.

Значительное увеличение произошло за счет выявленного заболевания у работников промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» (пригород Змеиногорска). На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у прибывшего на рудник работника из Республики Башкортостан. У всех контактных с ним лиц, были взяты анализы, а сами они 17 апреля изолированы в общежитии предприятия. В Змеиногорске по состоянию на 21 апреля инфицированными являются 38 человек, 37 из них – работники рудника. После подтверждения результатов анализов большинство из них госпитализированы в инфекционный госпиталь КГБУЗ «Рубцовская ЦРБ» и другие клиники.

Кроме этого увеличилось на 4 человека количество заболевших в Барнауле (теперь здесь 53 больных), на одного человека в Бийске (3 больных), появился коронавирус в Родинском районе (райцентр Родино - 1 человек). Общая картина выглядит так:

Барнаул – 53 заболевших, Змеиногорск – 38, Павловский район – 5 (пос. Комсомольский – 2 чел., пос. Шахи – 1 чел., с. Павловск – 2 чел.), Горняк – 5, Поспелихинский район (с. Николаевка – 5 чел.), Рубцовский район (с. Веселоярск – 4 чел.), Бийск – 3, Камень-на Оби –3, с. Крутиха – 3, Первомайский район (с. Логовское – 2 чел.), Советский район (с. Советское – 2 чел.), Рубцовск – 1 чел., г. Заринск – 1 чел., г. Новоалтайск – 1 чел., с. Родино – 1 больной.

"Роспотребнадзор по Алтайскому краю устанавливает круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах", - сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе.

На 21 апреля в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 14439 человек, под медицинским наблюдением находятся 1565 человек (в том числе 24 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 6189 человек.

Проходят лечение 118 человек, 9 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU