2020-04-21T07:40:06+03:00
Общество

АлтГТУ выделены бюджетные места для обучения иностранных граждан

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Фото предоставлено вузом.Фото предоставлено вузом.
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Министерство науки и высшего образования РФ выделит бюджетные места на обучение иностранцев, планирующих поступить на подготовительное отделение управления международного образования и сотрудничества АлтГТУ им. И.И. Ползунова в 2021/22 учебном году.

Иностранные студенты, поступающие в российские вузы в пределах квоты, могут за счет бюджета пройти обучение по дополнительным общеобразовательным программам на подготовительных отделениях (факультетах) для дальнейшего освоения профессиональных образовательных программ на русском языке.

Более 10 лет АлтГТУ успешно проходит конкурсный отбор Минобрнауки России. В рамках квоты техническому вузу каждый год выделяется порядка 30 бюджетных мест. По условиям конкурса вуз должен иметь лицензию на образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Кроме того, при отборе учитывается материально-техническая база, кадровый ресурс, условия проживания иностранных студентов.

В АлтГТУ обучаются около 900 иностранных студентов из Афганистана, Вьетнама, Ганы, Гвинеи, Греции, Египта, Зимбабве, Индонезии, Ирака, Казахстана, Камеруна, Китая, Колумбии, Кореи, Кот-Д'Ивуара, Марокко, Монголии, Нигерии, Палестины, Сирии, Сомали, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Шри-Ланки и Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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