Пик заболеваемости коронавирусом ожидается на Алтае в мае

21 Апр 2020 2020-04-21T08:47:23+03:00

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 21 апреля 2020 года. Пик ожидается в мае Фото: Олег УКЛАДОВ

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Об этом на совещании 20 апреля министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По его словам, в Алтайском крае выявлено 86 случаев выявления инфицированных больных. Большинство из них находятся на лечении в Барнауле 49 случаев. Больные чувствуют себя хорошо – в основном коронавирус протекает в легкой или средней степени тяжести, а у многих и вовсе бессимптомно. Также ранее сообщалось, что девять человек уже выздоровели.

Тем не менее, в регионе есть и те больные, кому понадобились аппараты ИВЛ - таких в регионе три человека. А симптомы пневмонии у 28 заболевших. Что и следовало ожидать - тяжело болезнь переносят люди с сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями.

По словам Дмитрия Попова, в будущем ожидается ухудшение эпидемиологической ситуации и рост тех, кто переносит болезнь тяжело. Алтайский минздрав посчитал, что коронавирус начнет активно распространяться в конце апреля и в мае.

Основная причина - переносчики вируса, дети и молодежь, у которых инфекция не проявляет симптомы. Они по незнанию могут передать коронавирус своим родственникам. Роспотребнадзора сообщил, что на рост заболеваемости повлияет и невыполнение мер по самоизоляции и разобщению.

ИСТОЧНИК KP.RU