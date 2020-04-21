2020-04-21T07:18:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Алтайские железнодорожные вокзалы продезинфицировали из-за коронавируса

Также на территории оформлена разметка для дистанции и указатели о мерах безопасности
БОРЗОВ Денис
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Обработка вокзальных площадей на АлтаеОбработка вокзальных площадей на АлтаеФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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На крупных железнодорожных «гаванях» - в городах Барнауле, Рубцовске, Бийске, Заринске и Славгороде обработали перроны специальными обеззараживающими моющими средствами. Эта «химия» состоит из хлорактивных добавок и должна защитить регион от распространения коронавируса.

Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги -, железнодорожные предприятия, как непрерывно действующие организации, продолжают работу в дни, объявленные нерабочими по указу Президента РФ.

На Алтае железнодорожники работают в режиме повышенной готовности. В поездах, на вокзалах и станциях обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводят регулярную дезинфекции всех помещений.

«Вагоны пригородных электропоездов и пассажирские вагоны с использованием обеззараживающих препаратов обрабатывают не менее четырех раз в сутки, вокзальные помещения - не менее пяти раз в сутки. Влажную уборку санузлов осуществляют каждый час и каждые два часа дезинфицируют дверные ручки, перила, турникетное и кассовое оборудование», - сообщается на портале.

Кстати, на вокзалах и станциях теперь «красуется» специальную разметку для дистанции, также работники разместили указатели и памятки для напоминания пассажирам о дистанции в полтора метра друг от друга при пользовании услугами железнодорожного транспорта в условиях сложной эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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