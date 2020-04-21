Алтайские железнодорожные вокзалы продезинфицировали из-за коронавируса
На крупных железнодорожных «гаванях» - в городах Барнауле, Рубцовске, Бийске, Заринске и Славгороде обработали перроны специальными обеззараживающими моющими средствами. Эта «химия» состоит из хлорактивных добавок и должна защитить регион от распространения коронавируса.
Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги -, железнодорожные предприятия, как непрерывно действующие организации, продолжают работу в дни, объявленные нерабочими по указу Президента РФ.
На Алтае железнодорожники работают в режиме повышенной готовности. В поездах, на вокзалах и станциях обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводят регулярную дезинфекции всех помещений.
«Вагоны пригородных электропоездов и пассажирские вагоны с использованием обеззараживающих препаратов обрабатывают не менее четырех раз в сутки, вокзальные помещения - не менее пяти раз в сутки. Влажную уборку санузлов осуществляют каждый час и каждые два часа дезинфицируют дверные ручки, перила, турникетное и кассовое оборудование», - сообщается на портале.
Кстати, на вокзалах и станциях теперь «красуется» специальную разметку для дистанции, также работники разместили указатели и памятки для напоминания пассажирам о дистанции в полтора метра друг от друга при пользовании услугами железнодорожного транспорта в условиях сложной эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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