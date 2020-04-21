2020-04-21T07:39:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В алтайском роддоме запаслись дезинфицирующими средствами на месяц вперед

Инициировал поддержку медработников алтайский сенатор Владимир Полетаев
БОРЗОВ Денис
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Алтайский сенатор Полетаев. Фото: архив СМГАлтайский сенатор Полетаев. Фото: архив СМГ
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Поддержку получил Перинатальный центр Республики Алтай. Средство личной гигиены произведено в регионе. Коронавирус проник на Алтай в последнюю очередь, регион держался в стороне от заражений до недавнего времени.

К слову, инициировал поддержку сенатор Владимир Полетаев. Он обсудил потребности учреждения с Татьяной Суртаевой - сопредседателем штаба ОНФ в Республике Алтай.

«В настоящее время средств индивидуальной защиты и антисептиков у нас достаточно. Мы обратились к Владимиру Владимировичу с просьбой создать в Перинатальном центре необходимый запас средств защиты от вируса, чтобы обеспечить его наличие на случай продления пандемии или перебоев в изготовлении или доставке. Сенатор поддержал нас и в короткий срок обеспечил финансирование», - пояснила Татьяна Суртаева.

Все средства личной гигиены, и, в условиях коронавируса, лично защиты произведены на базе ГУП «Фармация».

Как рассказал главврач Перинатального центра Андрей Мурыгин, в условиях пандемии расход дезинфицирующего средства значительно вырос. Медицинские работники постарались сделать все возможное, чтобы защитить пациентов: проводят санитарную обработку помещений и поверхностей, установили дополнительные дозаторы в палатах, коридорах и врачебных кабинетах.

В России на 21 апреля более 47 тысяч заболевших коронавирусом, 3,446 человек выздоровели и выписались из больницы, 405 граждан РФ погибли от инфекции. На Алтае уже официально зарегистрировано более 90 зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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