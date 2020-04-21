В Алтайском крае влюбленная парочка обокрала пожилых соседей и оформила на них кредит

21 Апр 2020 2020-04-21T06:18:18+03:00

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В Алтайском крае парень и девушка украли у своих соседей крупную сумму и оформили кредит. За чужие деньги возлюбленные купили машину и бытовую технику. Однако праздник длился недолго, подозреваемых задержали, сообщает ГУ МВД России по региону.

В полицию поступили заявления от двух жителей села Ельцовка: мужчины 1963 года рождения и его сестры 1962 года рождения. Проживающие вместе родственники рассказали, что с карты женщины пропали 114 тыс. рублей, а на мужчину был оформлен кредит на сумму 350 тыс. рублей.

Вскоре правоохранители задержали соседей потерпевших: мужчину 1984 года рождения и его сожительницу 1991 года рождения.

Полицейские предварительно установили, что потерпевшие в сентябре 2019 года передали влюбленной паре банковские карты для снятия с них пенсий, которые мужчина с девушкой отдавали пенсионерам, а также покупали необходимые для них продукты и вещи.

В декабре 2019 года пара заметила, что на карту женщины кроме пенсии дополнительно поступили 114 тыс. рублей. Злоумышленники сняли эту сумму, рассчитывая на то, что владелец карты не знает об этом поступлении денег.

-В январе текущего года злоумышленники, владея персональными данными мужчины, через интернет оформили на его имя кредит в сумме 350 тыс. рублей, которые похитили с банковской карты потерпевшего, - отмечают в ведомстве.

На похищенные деньги влюбленные за 130 тыс. рублей купили автомобиль ВАЗ 2115, а также мебель, бытовую технику. Остальные средства потратили на свои личные нужды.

Полицейские возбудили два уголовных дела по статье 158 УК РФ (Кража). Свою вину подозреваемые не отрицают, их оставили под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU