2020-04-21T06:00:15+03:00
Общество

Волонтеры приводят в порядок захоронения ветеранов

Уже обработаны почти 40 могил
Анна СЕМИНА
Поделиться:
На каждой могиле будет установлена специальная табличкаНа каждой могиле будет установлена специальная табличкаФото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

Волонтеры АлтГУ принимают участие во Всероссийской акции в рамках Года памяти и славы и России. Они приводят в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

- В Барнауле работа ведется на трех кладбищах – Булыгинско-Кировском, Новомихайловском, Власихинском. В условиях эпидемии коронавируса ребята обеспечены средствами индивидуальной защиты - перчатками и масками. Одновременно на одном кладбище работает не более 5 бригад, которые состоят из двух человек. Ребята уже обработали 38 воинских захоронений, из 117 зарегистрированных на территории Барнаула, - провели санитарную уборку и косметический ремонт, - рассказывает ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

Это результат их работы только за одну неделю. А накануне, 20 апреля, на территории края началась реализация федерального проекта «Дорога к обелиску».

В результате каждое захоронение будет снабжено специальной табличкой, на которой будет сказано, что оно является воинским и охраняется государством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пик заболеваемости коронавирусом ожидается на Алтае в мае
В Барнауле пройдут испытания сетей на тепловые потери
В Алтайском крае сразу 41 заболевший коронавирусом за сутки
АлтГТУ выделены бюджетные места для обучения иностранных граждан
Алтайские железнодорожные вокзалы продезинфицировали из-за коронавируса
В алтайском роддоме запаслись дезинфицирующими средствами на месяц вперед
В Алтайском крае влюбленная парочка обокрала пожилых соседей и оформила на них кредит
Волонтеры приводят в порядок захоронения ветеранов
В Барнауле за два дня случилось больше 20 пожаров
Три тысячи многоквартирных домов дезинфицировали в Алтайском крае
Особый противопожарный режим ввели в двух районах Алтайского края
Мать двоих детей убила пьяного супруга
ВТБ первым из банков выдал ипотеку под 6,5%
До 30 градусов жары будет на Алтае
Оркестр «Сибирь» отмечает 30-летие
Жители Алтайского края старше 65 лет могут продлить больничный до 30 апреля
Почти 300 пожаров произошло в Алтайском крае за выходные