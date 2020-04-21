Волонтеры приводят в порядок захоронения ветеранов

21 Апр 2020 2020-04-21T06:00:15+03:00

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Волонтеры АлтГУ принимают участие во Всероссийской акции в рамках Года памяти и славы и России. Они приводят в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

- В Барнауле работа ведется на трех кладбищах – Булыгинско-Кировском, Новомихайловском, Власихинском. В условиях эпидемии коронавируса ребята обеспечены средствами индивидуальной защиты - перчатками и масками. Одновременно на одном кладбище работает не более 5 бригад, которые состоят из двух человек. Ребята уже обработали 38 воинских захоронений, из 117 зарегистрированных на территории Барнаула, - провели санитарную уборку и косметический ремонт, - рассказывает ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

Это результат их работы только за одну неделю. А накануне, 20 апреля, на территории края началась реализация федерального проекта «Дорога к обелиску».

В результате каждое захоронение будет снабжено специальной табличкой, на которой будет сказано, что оно является воинским и охраняется государством.

ИСТОЧНИК KP.RU