2020-04-21T06:02:10+03:00
Общество

В Барнауле за два дня случилось больше 20 пожаров

Жителям города грозит штраф за нарушения правил пожарной безопасности
БОРЗОВ Денис
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Пал сухой травы грозит серьезными пожарамиПал сухой травы грозит серьезными пожарамиФото: pixabay.com
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За прошедшие выходные в Барнауле произошел 21 природный пожар (пал сухой растительности) на площади более 12 га. В основном это обусловлено сухой и солнечной погодой в регионе и безответственностью граждан, сжигающих мусор и прошлогоднюю траву.

Как сообщили алтайские спасатели, работники пожарного надзора ежедневно проводят рейды в частном секторе, по дачным посёлкам и садоводствам, ведут информационно-разъяснительную и профилактическую работу с населением.

«Прогноз на предстоящую неделю по пожарной обстановке неблагоприятный: будет ещё теплее и сухо. Необходимо держать ситуацию на контроле, принять все возможные меры по предупреждению и ликвидации пожаров», - подчеркнул глава города Вячеслав Франк. Он поручил управлению по делам ГОЧС и главам районных администраций усилить профилактическую работу с населением, принять все исчерпывающие меры по недопущению перехода ландшафтных пожаров в населенные пункты.

Напоминаем, что с 10 апреля в Алтайском крае установлено начало пожароопасного сезона.

В условиях высокой пожарной опасности будьте крайне осторожны при обращении с огнем! Согласно установленным нормам ст. 20.4 КоАП РФ на граждан налагается штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей.

О всех фактах возгораний в природной среде следует сообщить по номеру:

01, 101 – телефон пожарной охраны;

112 – единый номер вызова экстренных служб Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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