Три тысячи многоквартирных домов дезинфицировали в Алтайском крае

20 Апр 2020 2020-04-20T16:48:04+03:00

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Подъезды трех тысяч многоквартирных домов Алтайского края уже продезинфицировали. Это одно из мероприятий в рамках предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

По информации краевого министерства строительства и ЖКХ, в частности в Белокурихе обработали 75 домов, в Рубцовске – 432, в Заринске – 157, в Славгороде – 107, в Яровом – 36, в. ЗАТО Сибирский, Белокурихе, а также Волчихинском и Красногорском районах - по 28, в Благовещенском районе - 110 и в Зональном районе - 43. В Барнауле дезинфекция продолжается. Ранее работы провели на 1660 многоэтажках.

- Такой вид обработки помещений значительно снижает риск распространения инфекционных заболеваний, так как используются дезинфицирующие средства. Места общего пользования в доме - это в первую очередь лифт, подъезд и тамбур, а также все контактные поверхности: пол, дверные ручки, выключатели, поручни, перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки домофона и лифта, - поясняют специалисты ведомства.

Работы в данном направлении продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU