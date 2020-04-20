2020-04-20T15:27:56+03:00
Происшествия

Особый противопожарный режим ввели в двух районах Алтайского края

В них запрещается любая деятельность, связанная с открытым огнем, а также посещение лесов
Анна СЕМИНА
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Посещение лесов запрещено в Шелаболихинском и Первомайском районахПосещение лесов запрещено в Шелаболихинском и Первомайском районахФото: Анна СЕМИНА
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В двух районах Алтайского края - Шелаболихинском и Первомайском – с понедельника, 20 апреля, действует особый противопожарный режим.

Это позволяет ввести на их территории особые правила. В частности, запрещаются любые действия, связанные с открытым огнем. Также запрещается посещать леса. Исключение составляет лишь трудовая деятельность, связанная непосредственно с пребыванием там.

- Также запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях независимо от организационно-правовой формы собственности, - уточняют в ГУ МЧС России по региону.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомолка», только за прошедшие выходные из-за сельхозпалов и дачников в крае произошло почти 300 пожаров.

Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить по телефону доверия главка МЧС: 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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