2020-04-20T13:38:01+03:00
Происшествия

Мать двоих детей убила пьяного супруга

Она говорит, что боялась расправы со стороны мужа
Анна СЕМИНА
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Женщина ударила мужа ножом в плечоЖенщина ударила мужа ножом в плечоФото: Анна СЕМИНА
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В Бийске мать двоих детей будут судить за убийство пьяного мужа. Женщина свою вину не признает.

Скандалы в семье бийчан происходили регулярно, так как работала только жена, а муж фактически сидел на ее шее. Нередко ссоры заканчивались рукоприкладством и даже переломами. За всем этим наблюдали два брата – 14 и 15 лет, но ничего поделать не могли.

В тот вечер, пишет «Бийский рабочий», женщина вернулась после смены ближе к 11 часам вечера. С собой она прихватила полторашку пива. Когда она пришла домой, муж с приятелем выпивали. Она же вместе с детьми села в другой комнате смотреть телевизор.

- Когда на пороге комнаты появился пьяный муж, тот стал упрекать супругу, что она пьет пиво одна, на что женщина ответила, что с него уже хватит. Мужчина оскорбился, схватил жену за волосы и вытащил в коридор, где началась ссора, - сообщает источник.

Растащить дравшихся супругов попытался собутыльник мужа. Однако хозяин вызвал полицию, и приехавший наряд увез слишком активного приятеля. После этого скандал продолжился в одной из комнат. По словам женщины, после очередного удара она схватилась за нож и ударила мужа в плечо.

Потерпевший начал метаться по комнате, побежал к детям. Вслед за ним залетела и его жена. Она сразу сориентировалась – зажала рану и крикнула сыну бежать к соседям вызывать скорую. Однако медики, прибывшие на вызов, только зафиксировали смерть мужчины.

Бийчанке уже предъявили обвинение в убийстве, но она настаивает на версии, что ударила мужа, потому что опасалась за свою жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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