До 30 градусов жары будет на Алтае
На текущей неделе в Алтайский край придет настоящая летняя жара – до 30 градусов тепла.
По данным Алтайского ЦГМС, температура воздуха будет расти стремительно, но постепенно. Так завтра, 21 апреля, в крае днем ожидается +21…+26 градусов, 22 апреля уже +24…+29, а в четверг, 23 апреля, воздух прогреется до отметки плюс 25-30 градусов.
В краевой столице температура будет также подниматься, однако в пиковый день столбик термометра не пересечет отметку в плюс 28 градусов. Все эти дни осадков не ожидается. Только в предстоящие выходные возможен дождь. Ветер преимущественно южных и восточных направлений.
- На 21 апреля в ночные и утренние часы метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Возможно повышенное содержание взвешенных веществ, - также добавляют в ЦГМС.
ИСТОЧНИК KP.RU