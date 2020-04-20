2020-04-20T12:49:32+03:00
Общество

До 30 градусов жары будет на Алтае

При этом осадков не ожидается
Анна СЕМИНА
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Предстоящая неделя будет солнечной и теплойПредстоящая неделя будет солнечной и теплойФото: Анна СЕМИНА
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На текущей неделе в Алтайский край придет настоящая летняя жара – до 30 градусов тепла.

По данным Алтайского ЦГМС, температура воздуха будет расти стремительно, но постепенно. Так завтра, 21 апреля, в крае днем ожидается +21…+26 градусов, 22 апреля уже +24…+29, а в четверг, 23 апреля, воздух прогреется до отметки плюс 25-30 градусов.

В краевой столице температура будет также подниматься, однако в пиковый день столбик термометра не пересечет отметку в плюс 28 градусов. Все эти дни осадков не ожидается. Только в предстоящие выходные возможен дождь. Ветер преимущественно южных и восточных направлений.

- На 21 апреля в ночные и утренние часы метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Возможно повышенное содержание взвешенных веществ, - также добавляют в ЦГМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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