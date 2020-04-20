Оркестр «Сибирь» отмечает 30-летие

20 Апр 2020 2020-04-20T12:24:30+03:00

Это один из ведущих творческих коллективов региона

Изменить размер текста: A A

В Барнауле 30-летний юбилей отмечает Алтайский государственный оркестр «Сибирь» имени Евгения Борисова.

Как сообщают в пресс-службе министерства культуры региона, 20 апреля 1990 года любительский оркестр приказом Управления по культуре Администрации Алтайского края получил статус государственного. А уже в следующем году оркестр был включен в состав профессиональных художественных коллективов страны. Презентация нового коллектива состоялась в Москве, в Колонном зале Дома Союзов.

Основателя и художественного руководителя «Сибири» Евгения Борисова не стало в 2004 году, а в 2006-м оркестру было присвоено его имя.

Уже в наши дни это один из ведущих творческих коллективов края. Им руководит заслуженный артист РФ, дирижер Николай Комиссаров.

- Коллектив успешно осваивает новые визуальные технологии в оформления концертных программ, - рассказывают в минкульте.

ИСТОЧНИК KP.RU