Оркестр «Сибирь» отмечает 30-летие
В Барнауле 30-летний юбилей отмечает Алтайский государственный оркестр «Сибирь» имени Евгения Борисова.
Как сообщают в пресс-службе министерства культуры региона, 20 апреля 1990 года любительский оркестр приказом Управления по культуре Администрации Алтайского края получил статус государственного. А уже в следующем году оркестр был включен в состав профессиональных художественных коллективов страны. Презентация нового коллектива состоялась в Москве, в Колонном зале Дома Союзов.
Основателя и художественного руководителя «Сибири» Евгения Борисова не стало в 2004 году, а в 2006-м оркестру было присвоено его имя.
Уже в наши дни это один из ведущих творческих коллективов края. Им руководит заслуженный артист РФ, дирижер Николай Комиссаров.
- Коллектив успешно осваивает новые визуальные технологии в оформления концертных программ, - рассказывают в минкульте.
ИСТОЧНИК KP.RU