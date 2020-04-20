Жители Алтайского края старше 65 лет могут продлить больничный до 30 апреля

20 Апр 2020 2020-04-20T12:01:20+03:00

Больничные полагаются только официально трудоустроенным лицам старше 65 лет, не ушедшим на удаленный режим или в отпуск Фото: Олег УКЛАДОВ

Их можно оформить в электронном виде

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Работающие жители Алтайского края старше 65 лет могут официально продлить себе больничный до 30 апреля.

- Продление карантина для сотрудников старшего поколения предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2020 года №517. Главная цель документа - защита людей, наиболее подверженных рискам в связи с распространением коронавируса, - сообщают в правительстве региона.

Электронный лист нетрудоспособности продляют с 20 по 30 апреля. Он оформляется только тем, кто не перешел на дистанционную работу и не находится в отпуске. Такие больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня формирования. Расчет производится по общим правилам.

- Чтобы оформить листок нетрудоспособности, писать заявление, обращаться в Соцстрах или поликлинику не нужно. Гражданину достаточно заявить о своем желании работодателю. Работодатель самостоятельно направляет сведения в Фонд социального страхования, - поясняют в Алтайском региональном отделении фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU