2020-04-20T11:31:27+03:00
Происшествия

Почти 300 пожаров произошло в Алтайском крае за выходные

Большинство из них «организовали» дачники
Анна СЕМИНА
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Чаще всего пожары возникают из-за пала сухой травыЧаще всего пожары возникают из-за пала сухой травыФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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С приходом теплых дней жители Алтайского края устремились на свои приусадебные участки и как следствие, резко возросло количество возгораний. Только за минувшие выходные произошло почти 300 пожаров.

- В субботу в Алтайском крае зарегистрировано 132 пожара, в воскресенье – 153. Большинство возгораний – палы сухой травы. Для сравнения стоит сказать, что до 13 апреля пожаров за сутки фиксировалось, как правило, порядка сорока, - рассказал Константин Илясов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

По его словам, в большинстве случаев причиной возгорания являются несанкционированные сельхозпалы, сжигание мусора на приусадебных участках и неосторожное обращение с огнем во время нахождения на природе.

Как и прежде, главная задача спасателей – не допустить перехода огня на жилые дома и населенные пункты. Пока что тяжких последствий не регистрировалось.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомолка», в минувшие выходные также зафиксировано семь лесных пожаров. В большинстве случаев они также происходили из-за палов травы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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