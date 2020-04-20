Почти 300 пожаров произошло в Алтайском крае за выходные
С приходом теплых дней жители Алтайского края устремились на свои приусадебные участки и как следствие, резко возросло количество возгораний. Только за минувшие выходные произошло почти 300 пожаров.
- В субботу в Алтайском крае зарегистрировано 132 пожара, в воскресенье – 153. Большинство возгораний – палы сухой травы. Для сравнения стоит сказать, что до 13 апреля пожаров за сутки фиксировалось, как правило, порядка сорока, - рассказал Константин Илясов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
По его словам, в большинстве случаев причиной возгорания являются несанкционированные сельхозпалы, сжигание мусора на приусадебных участках и неосторожное обращение с огнем во время нахождения на природе.
Как и прежде, главная задача спасателей – не допустить перехода огня на жилые дома и населенные пункты. Пока что тяжких последствий не регистрировалось.
Напомним, как ранее сообщала «Комсомолка», в минувшие выходные также зафиксировано семь лесных пожаров. В большинстве случаев они также происходили из-за палов травы.
ИСТОЧНИК KP.RU