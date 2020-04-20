Селянин вынес из арендуемого дома имущество на 400 тысяч рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T09:52:22+03:00

Мужчина сдавал вещи на металлолом, когда ему не хватало на выпивку

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Житель села Майма Республики Алтай обратился с заявлением в полицию. По его словам квартиросъемщик вынес из его дома имущества на 400 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что долгое время его дом снимала порядочная женщина и никогда никаких проблем с ней не возникало. Деньги за аренду она всегда переводила вовремя. Когда решила съехать, предложила хозяину вселить ее сына.

- Мужчина посчитал, что родственник также порядочен, как и его мать и согласился, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по республике.

Целый год арендодатель не появлялся у себя дома, плату за жилье ему также продолжала перечислять пенсионерка и он считал, что все в порядке, пока однажды ему не позвонили соседи и не рассказали, что 30-летний сельчанин вывозит из жилья имущество.

Потерпевший приехал у увидел неприглядную картину. Выяснилось, что его квартирант частенько употребляет спиртное, а когда ему не хватало денег – он выносил чужие вещи и сдавал их в пункт приема металлолома. В списке того, что украл мужчина, оказались два холодильника, кинопроектор, несколько нерабочих стиральных машин, шесть чугунных батарей, три дисковые пилы, редуктор для газовой сварки, детали к автомобилю и 50 метров электрического кабеля. Ущерб составил 418 тысяч рублей.

Сам подозреваемый во всем сознался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU