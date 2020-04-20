2020-04-20T09:52:22+03:00
Происшествия

Селянин вынес из арендуемого дома имущество на 400 тысяч рублей

Мужчина сдавал вещи на металлолом, когда ему не хватало на выпивку
Анна СЕМИНА
Поделиться:
По факту кражи возбуждено уголовное делоПо факту кражи возбуждено уголовное делоФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Житель села Майма Республики Алтай обратился с заявлением в полицию. По его словам квартиросъемщик вынес из его дома имущества на 400 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что долгое время его дом снимала порядочная женщина и никогда никаких проблем с ней не возникало. Деньги за аренду она всегда переводила вовремя. Когда решила съехать, предложила хозяину вселить ее сына.

- Мужчина посчитал, что родственник также порядочен, как и его мать и согласился, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по республике.

Целый год арендодатель не появлялся у себя дома, плату за жилье ему также продолжала перечислять пенсионерка и он считал, что все в порядке, пока однажды ему не позвонили соседи и не рассказали, что 30-летний сельчанин вывозит из жилья имущество.

Потерпевший приехал у увидел неприглядную картину. Выяснилось, что его квартирант частенько употребляет спиртное, а когда ему не хватало денег – он выносил чужие вещи и сдавал их в пункт приема металлолома. В списке того, что украл мужчина, оказались два холодильника, кинопроектор, несколько нерабочих стиральных машин, шесть чугунных батарей, три дисковые пилы, редуктор для газовой сварки, детали к автомобилю и 50 метров электрического кабеля. Ущерб составил 418 тысяч рублей.

Сам подозреваемый во всем сознался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Селянин вынес из арендуемого дома имущество на 400 тысяч рублей
Алтайские школьники стали победителями научного марафона
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 20 апреля 2020 года составило девять
Коронавирус в Республике Алтай: подтверждены шесть случаев заражения
Барнаульские теплосети украсил еще один паровозик
Третьи сутки идут поиски двух бийчанок
Семь лесных пожаров за выходные произошли в Алтайском крае
Три человека погибли в аварии на алтайской трассе
70-летняя пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
Алтайские школьники осенью напишут Всероссийские проверочные работы
Качество перезимовавших дорог проверят в Барнауле
Остановки, подземные переходы и общественные территории обработают в Барнауле
Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Республике Алтай
Барнаул улучшил свои показатели в рейтинге самоизоляции по Сибири
В Алтайском крае два селянина угнали две машины и утопили обе в грязи
В Алтайском крае меньше машин на дорогах, но не меньше аварий
В Барнауле голодный клещ сидит на самоизоляции
В Алтайском крае 13,5 тысяч человек проверились на коронавирус
Погрузка алтайского сахара на Западно-сибирской железной дороге увеличилась почти вдвое