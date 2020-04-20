2020-04-20T08:18:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Республике Алтай: подтверждены шесть случаев заражения

Все больным получают симптоматическое лечение
Анна СЕМИНА
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Все больные изолированы, контактных лиц обследуют лабораторноВсе больные изолированы, контактных лиц обследуют лабораторноФото: Олег УКЛАДОВ
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По данным на 20 апреля в Республике Алтай официально подтверждены шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, накануне лаборатория Алтайской противочумной станции подтвердила четыре случая инфицирования COVID-19 в городе Горно-Алтайске. Это одна семья. Все ее члены изолированы и находятся в специализированном боксе Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Медики оценивают их состояние, как удовлетворительное.

- 32-летний мужчина после поездки в Новосибирск почувствовал недомогание – температуру, кашель, ломоту в теле. Позже аналогичные симптомы появились у его супруги и детей. В воскресенье, 19 апреля, они вызвали скорую медицинскую помощь, тест на коронавирус показал положительный результат, - сообщают в оперативном штабе.

Установлен круг контактных лиц. Они изолированы по месту жительства. Им назначено лабораторное исследование.

Таким образом, на сегодняшний день в Республике Алтай официально зарегистрированы шесть больных. Все они получают симптоматическое лечение. Еще два вахтовика, у которых заболевание подтвердилось, убыли домой, в Томскую область, на постоянное место жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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