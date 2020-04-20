Барнаульские теплосети украсил еще один паровозик

20 Апр 2020 2020-04-20T07:55:23+03:00

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В Барнауле рабочие Сибирской генерирующей компании установили еще один паровоз. Его разместили на ул. Северо-Западная. Как и на проспекте Красноармейский, объект соорудили на люке, из которого идет пар.

Но не все рады новому украшению. Жители жалуются, что из-за конструкции водителям не видно пешеходов, которые хотят перейти зебру, а пешеходам – приближающиеся машины.

- Паровозик, конечно, украсил район, глазу стало приятнее. Мешает не он сам, а забор, на котором он стоит. За ограждением скрыты люки теплотрассы – железобетонные плиты с человеческий рост. Я сам здесь и езжу часто на автомобиле и с ребенком на коляске гуляю. Приходится быть очень осторожным, - рассказывает житель района Максим Мальцев.

Напомним, что первый паровозик соорудили в центре города – на пересечении улицы Молодежная и проспекта Красноармейского. После новогодних праздников рабочие его демонтировали, однако барнаульцы попросили вернуть его на место, и мэрия дала добро.

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ИСТОЧНИК KP.RU