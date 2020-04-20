Третьи сутки идут поиски двух бийчанок

20 Апр 2020 2020-04-20T07:53:52+03:00

Одна из них может находиться в любом регионе

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В Алтайском крае с 17 апреля ведутся поиски двух жительниц города Бийска.

Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», среди пропавших – 43-летняя Людмила Алейникова (Майорова). Ее приметы, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы крашенные в цвет «баклажан», глаза зеленые. Была одета в бежевую куртку, темные джинсы, черные полусапожки.

Вторая пропавшая – 53-летняя Инна Яковлева. Ее приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые короткие, глаза серо-зеленые. Была одета: темно-зеленая удлиненная куртка с капюшоном, желтая кофта, синие джинсы, коричневые мокасины. Женщина может находиться в любом регионе.

Ориентировка на Инну ЯковлевуФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Всех тех, кто располагает информацией об их местоположения, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-5452 или 112.

Помимо этого продолжаются поиски 13-летнего Владимира Горбачева из Барнаула. Подросток пропал еще 11 апреля и до сих пор на связь с родными не выходил.

ИСТОЧНИК KP.RU