Семь лесных пожаров за выходные произошли в Алтайском крае
За расчет был взят период с 17 по 19 апреля. По данным Региональной диспетчерской службы Минприроды Алтайского края, зафиксировано семь лесных пожаров.
Они были зафиксированы в Озеро-Кузнецовском (Угловский район), Каменском (Каменский район), Залесовском (Залесовский район), Барнаульском (Калманский район), Озерском (Первомайский район) и Белокурихинском (Смоленский район) лесничествах. В основном причина возгорания – неосторожное обращение с огнем со стороны местного населения, а также сельхозпал.
- На тушении было задействовано 34 работника ПХС, 13 лесных пожарных машин и пять тракторов. Пожаром пройдено 10,52 га земли лесного фонда, - сообщают в пресс-службе минприроды.
Всего же с начала пожароопасного сезона (с 10 апреля) на территории Алтайского края зафиксировано восемь пожаров. Огонь прошелся по площади 10,87 га. В ликвидации возгораний принимали участие 40 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU