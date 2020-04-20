Три человека погибли в аварии на алтайской трассе
Ранним утром в понедельник, 20 апреля, на алтайской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Авария произошла в 7.55 на 88 км автодороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан». Столкнулись два автомобиля. На место происшествие незамедлительно выдвинулись сотрудники правоохранительных органов.
Предварительно удалось установить, что водитель «Шевроле Нива», двигаясь со стороны села Чистюнька в сторону села Топчиха, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу фуре, которая в тот момент ехала со стороны Барнаула к Алейску. В результате ДТП погибли три человека и еще три пострадали.
Инспекторы продолжают работать на месте происшествия, выясняются все обстоятельства ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU