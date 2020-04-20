2020-04-20T06:35:58+03:00
Происшествия

Три человека погибли в аварии на алтайской трассе

Еще три получили травмы
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Три человека погибли и три получили травмы при столкновении легковушки и фурыТри человека погибли и три получили травмы при столкновении легковушки и фурыФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Ранним утром в понедельник, 20 апреля, на алтайской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Авария произошла в 7.55 на 88 км автодороги А-322 «БарнаулРубцовск – граница с Республикой Казахстан». Столкнулись два автомобиля. На место происшествие незамедлительно выдвинулись сотрудники правоохранительных органов.

Предварительно удалось установить, что водитель «Шевроле Нива», двигаясь со стороны села Чистюнька в сторону села Топчиха, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу фуре, которая в тот момент ехала со стороны Барнаула к Алейску. В результате ДТП погибли три человека и еще три пострадали.

Инспекторы продолжают работать на месте происшествия, выясняются все обстоятельства ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Алтайском крае два селянина угнали две машины и утопили обе в грязи

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, местный житель рассказал, что вечером пропал принадлежащий ему автомобиль ВАЗ 2106 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Селянин вынес из арендуемого дома имущество на 400 тысяч рублей
Алтайские школьники стали победителями научного марафона
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 20 апреля 2020 года составило девять
Коронавирус в Республике Алтай: подтверждены шесть случаев заражения
Барнаульские теплосети украсил еще один паровозик
Третьи сутки идут поиски двух бийчанок
Семь лесных пожаров за выходные произошли в Алтайском крае
Три человека погибли в аварии на алтайской трассе
70-летняя пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
Алтайские школьники осенью напишут Всероссийские проверочные работы
Качество перезимовавших дорог проверят в Барнауле
Остановки, подземные переходы и общественные территории обработают в Барнауле
Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Республике Алтай
Барнаул улучшил свои показатели в рейтинге самоизоляции по Сибири
В Алтайском крае два селянина угнали две машины и утопили обе в грязи
В Алтайском крае меньше машин на дорогах, но не меньше аварий
В Барнауле голодный клещ сидит на самоизоляции
В Алтайском крае 13,5 тысяч человек проверились на коронавирус
Погрузка алтайского сахара на Западно-сибирской железной дороге увеличилась почти вдвое