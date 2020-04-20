70-летняя пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму

20 Апр 2020 2020-04-20T06:25:18+03:00

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70-летняя жительница села Алтайское стала жертвой мошенников. Женщина отдала им 95 тысяч рублей.

Как рассказала потерпевшая, накануне она разместила на одном из сайтов объявление о продаже дома. Спустя некоторое время ей позвонил незнакомец и сказал, что готов приобрести жилье и даже может перевести задаток.

- Далее она прошла к ближайшему банкомату и под диктовку сначала сняла около ста тысяч рублей, а затем перевела на указанный номер мобильного 95 тысяч. После того, как незнакомец получил деньги, он прекратил разговор, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

У пострадавшей осталась лишь одна купюра в пять тысяч рублей, которую не принял банкомат. В этот момент она поняла, что ее обманули. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU