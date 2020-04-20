Алтайские школьники осенью напишут Всероссийские проверочные работы

20 Апр 2020 2020-04-20T06:00:04+03:00

Их результаты не повлияют на перевод в следующий класс

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Проведение Всероссийских проверочных работ для учащихся 1-8 класса перенесены на осень, в том числе для алтайских школьников.

Об этом сообщают в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки. Проверочные работы проведут в сентябре-октябре 2020 года, в начале нового учебного года. Этой весной никаких контрольных не будет.

По информации из министерства образования и науки Алтайского края, проверочные работу у учеников 10-11 классов успели провести ранее, в марте. При этом в ведомстве отмечают, что результаты никак не скажутся на переводе в следующий класс.

- Они важны, прежде всего, для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать, - поясняют в минобре.

Именно поэтому и было принято решение перенести контрольные – в начале года они будут как никогда актуальны.

ИСТОЧНИК KP.RU