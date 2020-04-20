Качество перезимовавших дорог проверят в Барнауле
С 20 апреля в Барнауле стартует комиссионная проверка дорог, отремонтированных ранее в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Она продлится до 20 мая.
В частности будут проверены объекты, попавшие под ремонт в период с 2017 по 2019 год. В состав комиссии войдут представители подрядных организаций, администрации города, центральной строительной лаборатории КГКУ «Алтайавтодор», ФКУ УПРДОР «Алтай», Общероссийского народного фронта, общественности и СМИ.
В общей сложности, по данным пресс-центра мэрии, будет обследовано 108 участков протяженностью 175,5 километров. В том случае, если будут выявлены дефекты, подрядчик получит предписание устранить их в рамках гарантийных обязательств.
Параллельно с этим подрядчики кое-где уже приступили к доработкам.
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ИСТОЧНИК KP.RU