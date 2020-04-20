2020-04-20T05:16:49+03:00
Общество

Качество перезимовавших дорог проверят в Барнауле

В случае обнаружения дефектов их должны будут исправить по гарантии
Анна СЕМИНА
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Проверка пройдет с 20 апреля по 20 маяПроверка пройдет с 20 апреля по 20 маяФото: Анна СЕМИНА
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С 20 апреля в Барнауле стартует комиссионная проверка дорог, отремонтированных ранее в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Она продлится до 20 мая.

В частности будут проверены объекты, попавшие под ремонт в период с 2017 по 2019 год. В состав комиссии войдут представители подрядных организаций, администрации города, центральной строительной лаборатории КГКУ «Алтайавтодор», ФКУ УПРДОР «Алтай», Общероссийского народного фронта, общественности и СМИ.

В общей сложности, по данным пресс-центра мэрии, будет обследовано 108 участков протяженностью 175,5 километров. В том случае, если будут выявлены дефекты, подрядчик получит предписание устранить их в рамках гарантийных обязательств.

Параллельно с этим подрядчики кое-где уже приступили к доработкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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