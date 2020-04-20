Остановки, подземные переходы и общественные территории обработают в Барнауле

20 Апр 2020 2020-04-20T04:50:56+03:00

В понедельник будет обработано около 70 остановок Фото: Олег УКЛАДОВ

Работы начнутся в 10 часов, а ночью обработают дороги и тротуары

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В понедельник, 20 апреля, в Барнауле начинается очередной этап дезинфекции мест общего пользования, а также остановок и подземных пешеходных переходов.

В частности сегодня планируется обработать остановки на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина. В общей сложности будет обработано около 70 объектов. Также продезинфицируют 20 общественных территорий и подземный переход на площади Октября. Работы начнутся в 10 часов, сообщают в пресс-центре администрации города.

На время обработки находиться на таких объектах, а также после этого в течение 5-7 минут – запрещено. Спускаться в подземный переход можно только через 30 минут. В остальном же составы безвредны для людей и направлены только на вирус.

Предстоящей ночью начнется повторная обработка дорог и тротуаров.

- Планируют провести дезинфекцию проспектов Ленина, Строителей, Комсомольского, Социалистического, улиц Деповской, Молодёжной, Димитрова, Максима Горького, Мамонтова, Радищева, Большой Олонской, Мало-Тобольской, Льва Толстого, Брестской, Новоугольной, Профинтерна, Свердлова, 9 мая, Сизова, Советской, 1905 года, Цеховой, Пионеров, площадей Победы, Спартак, Спартак-2. Работы начнутся в 23:00, - добавляют в администрации.

В период обработки движение по улицам будет ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU