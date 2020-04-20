Остановки, подземные переходы и общественные территории обработают в Барнауле
В понедельник, 20 апреля, в Барнауле начинается очередной этап дезинфекции мест общего пользования, а также остановок и подземных пешеходных переходов.
В частности сегодня планируется обработать остановки на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина. В общей сложности будет обработано около 70 объектов. Также продезинфицируют 20 общественных территорий и подземный переход на площади Октября. Работы начнутся в 10 часов, сообщают в пресс-центре администрации города.
На время обработки находиться на таких объектах, а также после этого в течение 5-7 минут – запрещено. Спускаться в подземный переход можно только через 30 минут. В остальном же составы безвредны для людей и направлены только на вирус.
Предстоящей ночью начнется повторная обработка дорог и тротуаров.
- Планируют провести дезинфекцию проспектов Ленина, Строителей, Комсомольского, Социалистического, улиц Деповской, Молодёжной, Димитрова, Максима Горького, Мамонтова, Радищева, Большой Олонской, Мало-Тобольской, Льва Толстого, Брестской, Новоугольной, Профинтерна, Свердлова, 9 мая, Сизова, Советской, 1905 года, Цеховой, Пионеров, площадей Победы, Спартак, Спартак-2. Работы начнутся в 23:00, - добавляют в администрации.
В период обработки движение по улицам будет ограничено.
ИСТОЧНИК KP.RU