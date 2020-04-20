2020-04-20T04:37:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Республике Алтай

Инфицированные уже покинули территорию региона
Анна СЕМИНА
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Инфицированными оказались вахтовики, они уже уехали домой, в Томскую областьИнфицированными оказались вахтовики, они уже уехали домой, в Томскую областьФото: pixabay.com
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19 апреля в Республике Алтай официально подтвердили о двух новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных – четыре.

По информации оперативного штаба, новые зараженные были выявлены при проведении профилактического обследования на строящемся частном объекте в районе устья реки Ыдып в Турочакском районе. В общей сложности там было обследовано 66 рабочих. У двух тест показал положительный результат. Они являются жителями Томской области. Однако еще до того, как пришли данные, 18 апреля, в связи с окончанием срока вахты они покинули территорию республики и отправились к месту своего постоянного места жительства.

В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что инфицированных поставили в известие о результатах их анализов. Приняты меры для создания условий их изоляции.

- Заболевание проходит у них бессимптомно, - отмечают в оперштабе.

Контактные лица также находятся на карантине. Проводится дезинфекция.

Напомним, ранее коронавирус был установлен у двух жителей села Онгудай. Сейчас они находятся в специализированном инфекционном боксе Центра по профилактике и борьбе со СПИД в Горно-Алтайске. Заболевание протекает в легкой форме.

Лабораторно в республике были обследованы 3161 человек (3527 проб).

ИСТОЧНИК KP.RU

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