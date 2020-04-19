2020-04-19T15:55:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Барнаул улучшил свои показатели в рейтинге самоизоляции по Сибири

Рейтинг составлен на основе данных сервисов Яндекса
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Барнаул улучшил свою позицию в рейтинге самоизоляцииБарнаул улучшил свою позицию в рейтинге самоизоляцииФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Барнаул улучшил свою позицию в рейтинге самоизоляции не только края, но и Сибири. Ранее сообщалось, что у краевой столицы были самые худшие показатели на Алтае.

Об этом сигназилизуют данные Яндекса. Сервис составляет рейтинги «пустынности улиц» России. На 19 апреля в Барнауле индекс составляет 3,0 балла. Это на балл лучше, чем сутки назад. Для сравнения, в Новоалтайске – 2,9. В Бийске показатель составил 2,8, в Рубцовске – 3,0.

Ранее индекс самоизоляции в Барнауле составил 2,0 – на вечер субботы, 18 апреля.В Новоалтайске он достигал значения 2,3, как и в Рубцовске. В Бийске этот показатель находился на уровне 2,1 баллов.

В Алтайском крае зараженные распределились таким образом: Барнаул – 45 человек, Бийск – 1 человек, Рубцовск – 1, Заринск – 1, Новоалтайск – 1, Камень-на-Оби – 3, Змеиногорск – 1, Горняк – 2, Рубцовский район (Веселоярск – 4), Павловский район – 5 чел. (с. Павловск – 2, пос. Комсомольский – 2, пос. Шахи – 1), Первомайский район (с. Логовское) – 2, Поспелихинский район (с. Николаевка – 1), с. Крутиха – 3, Советский район (с. Советское – 2).

К слову, как и вчера, так и сегодня в регионах-соседях ситуация еще хуже. Индекс Новосибирска, Искитима и Новокузнецка не дотягивал до барнаульского. В Кемерово, Белово и Горно-Алтайске ситуация складывалась еще хуже. Ранее мэр Барнаула призывал местных жителей соблюдать режим до конца апреля, как и постановил президент РФ Владимир Путин.

Кстати, в Алтайском крае на 19 апреля 72 зараженных коронавирусом граждан. Четверо из них выздоровели, остальные находятся в специальных госпиталях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаул улучшил свои показатели в рейтинге самоизоляции по Сибири
В Алтайском крае два селянина угнали две машины и утопили обе в грязи
В Алтайском крае меньше машин на дорогах, но не меньше аварий
В Барнауле голодный клещ сидит на самоизоляции
В Алтайском крае 13,5 тысяч человек проверились на коронавирус
Погрузка алтайского сахара на Западно-сибирской железной дороге увеличилась почти вдвое
В Алтайском крае 9 новых зараженных коронавирусом за сутки
В Камне-на-Оби начнет работать антикоронавирусный госпиталь
Барнаульский аэропорт отменил рейсы в Москву и другие города из-за коронавируса
Как в Барнауле празднуют Пасху, несмотря на коронавирус
Алтайским охотникам напомнили об ответственности за незаконную деятельность
Число больных ОРВИ в Алтайском крае снизилось в два раза
В Республике Алтай на коронавирус обследовано более 300 человек
Более 100 млн рублей потратят на ремонт дорог в Рубцовске
Затон и поселок Ильича готовятся к паводку
Юных жителей Алтая приглашают нарисовать мир без войны
Памятник Курочке Рябе открыли в Барнауле
В Алтайском крае подтопило несколько дорог
Двух мужчин оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Барнауле
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 17 апреля 2020: COVID-19 выявили у рабочего с рудника
Мстительный житель Алтая продавал соседям бензин, купленный за счет дорожной организации
Алексей Смертин пробежит марафон на беговой дорожке в прмяом эфире
Бывшего замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края взяли под стражу
Алтайский рецидивист зверски убил сожительницу и ее отца
Барнаулец в медицинской маске ограбил ювелирный магазин
В алтайском городе полыхает свалка