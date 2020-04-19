Барнаул улучшил свои показатели в рейтинге самоизоляции по Сибири

19 Апр 2020 2020-04-19T15:55:55+03:00

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Барнаул улучшил свою позицию в рейтинге самоизоляции не только края, но и Сибири. Ранее сообщалось, что у краевой столицы были самые худшие показатели на Алтае.

Об этом сигназилизуют данные Яндекса. Сервис составляет рейтинги «пустынности улиц» России. На 19 апреля в Барнауле индекс составляет 3,0 балла. Это на балл лучше, чем сутки назад. Для сравнения, в Новоалтайске – 2,9. В Бийске показатель составил 2,8, в Рубцовске – 3,0.

Ранее индекс самоизоляции в Барнауле составил 2,0 – на вечер субботы, 18 апреля.В Новоалтайске он достигал значения 2,3, как и в Рубцовске. В Бийске этот показатель находился на уровне 2,1 баллов.

В Алтайском крае зараженные распределились таким образом: Барнаул – 45 человек, Бийск – 1 человек, Рубцовск – 1, Заринск – 1, Новоалтайск – 1, Камень-на-Оби – 3, Змеиногорск – 1, Горняк – 2, Рубцовский район (Веселоярск – 4), Павловский район – 5 чел. (с. Павловск – 2, пос. Комсомольский – 2, пос. Шахи – 1), Первомайский район (с. Логовское) – 2, Поспелихинский район (с. Николаевка – 1), с. Крутиха – 3, Советский район (с. Советское – 2).

К слову, как и вчера, так и сегодня в регионах-соседях ситуация еще хуже. Индекс Новосибирска, Искитима и Новокузнецка не дотягивал до барнаульского. В Кемерово, Белово и Горно-Алтайске ситуация складывалась еще хуже. Ранее мэр Барнаула призывал местных жителей соблюдать режим до конца апреля, как и постановил президент РФ Владимир Путин.

Кстати, в Алтайском крае на 19 апреля 72 зараженных коронавирусом граждан. Четверо из них выздоровели, остальные находятся в специальных госпиталях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU