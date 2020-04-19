2020-04-19T12:16:09+03:00
Дом. Семья

В Барнауле голодный клещ сидит на самоизоляции

Сибиряк продает своего клеща за символические 50 рублей
БОРЗОВ Денис
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В Барнауле продают сидящего на самоизоляции клещаВ Барнауле продают сидящего на самоизоляции клещаФото: Avito.ru
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В Барнауле скучающие местные жители начинают придумывать себе развлечения самостоятельно. Один из сибиряков, судя по всему, поймал клеща и отправил его в заточение в стеклянную банку.

По словам барнаульца, его «питомец» на данный момент голодает, сидя на самоизоляции. Местный житель выложил необычное объявление на портале Avito. Барнаулец пояснил, что предлагает любому желающему купить его клеща.

«Клещ голодный, сидит на самоизоляции», - отметил продавец паразита.

Также автор объявления пояснил, что планирует избавиться от членистоногого всего за 50 рублей.

К слову, если верить указанной информации, то клещ проживает в стеклянной банке, которая находится в одном из домов на проспекте Ленина в краевой столице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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