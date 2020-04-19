В Барнауле голодный клещ сидит на самоизоляции

19 Апр 2020 2020-04-19T12:16:09+03:00

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В Барнауле скучающие местные жители начинают придумывать себе развлечения самостоятельно. Один из сибиряков, судя по всему, поймал клеща и отправил его в заточение в стеклянную банку.

По словам барнаульца, его «питомец» на данный момент голодает, сидя на самоизоляции. Местный житель выложил необычное объявление на портале Avito. Барнаулец пояснил, что предлагает любому желающему купить его клеща.

«Клещ голодный, сидит на самоизоляции», - отметил продавец паразита.

Также автор объявления пояснил, что планирует избавиться от членистоногого всего за 50 рублей.

К слову, если верить указанной информации, то клещ проживает в стеклянной банке, которая находится в одном из домов на проспекте Ленина в краевой столице.

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ИСТОЧНИК KP.RU