В Алтайском крае два селянина угнали две машины и утопили обе в грязи

19 Апр 2020 2020-04-19T14:29:27+03:00

Мужчины не смогли выбраться из мокрого грунта и оставили машины в поле

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В Алтайском крае раскрыли несколько угонов. 18 апреля полицейские разобрались с тремя эпизодами угонов автомобилей, совершенных в селе Угловском. Предполагаемые преступники задержаны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, местный житель рассказал, что вечером пропал принадлежащий ему автомобиль ВАЗ 2106. Полицейские узнали, что двое сельчан взломали дверь в гараже и угнали жигули.

Сибиряки развлекались - катались по улицам деревни, а выехав на полевую дорогу, застряли в грязи. Чтобы вытащить «классику», подозреваемые угнали еще один авто - незапертый ВАЗ 2109, принадлежащий сторожу. Однако у них ничего не вышло, поэтому они бросили угнанные авто в поле. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Правоохранители раскрыли еще один угон. Злоумышленник завладел автомобилем «Ока», который хозяин оставил на ночь возле дома. Машина была открыта, ключи находились у потерпевшего. В итоге «Оку» нашли с поврежденными проводами замка зажигания. Полицейские установили, что автомобиль угнал житель Рубцовска, приехавший в гости к знакомой. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU