В Алтайском крае меньше машин на дорогах, но не меньше аварий

19 Апр 2020 2020-04-19T13:18:57+03:00

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В регионе во время самоизоляции на дорогах заметно снизился поток транспорта, но, к сожалению, не уменьшается количество ДТП. Причины все те же - несоблюдение скоростного режима, дистанции и нарушение других правил дорожного движения.

За сутки алтайские спасатели 4 раза привлекались на ликвидацию последствий аварий (в Барнауле, Целинном, Усть-Пристанском и Бийском районах).

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, если загорелся автомобиль, то пожарные немедленно его тушат. Если ДТП без загорания, спасатели вскрывают капот и багажник, обесточивают автомобиль. Затем специальным гидравлическим инструментом, точными движениями, вскрывают искорёженные детали машины, мешающие извлечь пострадавших.

«При работе с пострадавшими постоянно ведётся диалог – спасатели морально их поддерживают, оказывают психологическую помощь. Затем пострадавшие передаются работникам скорой медицинской помощи, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», - сообщает ведомство.

Спасатели напоминают, что главное условие движения для водителей – осмотрительность, скорость не превышающая разрешенной и осторожность. Будьте ответственны и внимательны на дорогах, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Пешеходам стоит быть особенно внимательными при переходе дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU