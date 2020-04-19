В Алтайском крае 13,5 тысяч человек проверились на коронавирус

19 Апр 2020 2020-04-19T11:31:21+03:00

В Алтайском крае на коронавирус проверились больше 13 тысяч человек Фото: pixabay.com

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 19 апреля 2020: в регионе на коронавирус обследовались 13,5 тысяч человек.

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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 19 апреля 2020: в регионе на коронавирус обследовались 13,5 тысяч человек.

Сегодня, 19 апреля, в регионе подтвердилось ещё 9 случаев заболевания COVID-19. По данным Оперативного штаба региона, шесть из них выявлены по контактам с ранее заболевшими.

Всего в крае на новый штамм коронавирусной инфекции проверились 13407 человек. Из них под меднаблюдением сейчас 1461 гражданин, 15 из которых - иностранцы, (за сутки добавилось – 265). Снято меднаблюдения 5829 человек. Выздоровели от коронавируса четверо местных жителей.

Всего к 19 апреля в регионе выявлено 72 заболевших в 14 муниципальных образованиях. Барнаул – 45 человек, Бийск – 1 человек, Рубцовск – 1, Заринск – 1, Новоалтайск – 1, Камень-на-Оби – 3, Змеиногорск – 1, Горняк – 2, Рубцовский район (Веселоярск – 4), Павловский район – 5 чел. (с. Павловск – 2, пос. Комсомольский – 2, пос. Шахи – 1), Первомайский район (с. Логовское) – 2, Поспелихинский район (с. Николаевка – 1), с. Крутиха – 3, Советский район (с. Советское – 2).

По данным Минздрава Алтайского края, состояние всех больных оценивается как удовлетворительное, у большинства болезнь протекает в лёгкой форме, у троих в тяжёлой форме, два из них находятся на аппарате ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU