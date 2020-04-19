В Алтайском крае 9 новых зараженных коронавирусом за сутки

19 Апр 2020 2020-04-19T09:06:21+03:00

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 19 апреля 2020: девять новых зараженных

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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 19 апреля 2020: девять новых зараженных

За минувшие сутки в Алтайском крае увеличилось количество выявленных инфицированных и география распространения коронавируса.

В Алтайском крае зарегистрировано и лабораторно подтверждено ещё 9 случаев заболевания COVID-19. По данным Оперативного штаба региона, шесть из них выявлены по контактам с ранее заболевшими, у троих диагностированы пневмония и ОРВИ.

Таким образом к 19 апреля в регионе выявлено 72 заболевших в 14 муниципальных образованиях. Барнаул – 45 человек, Бийск – 1 человек, Рубцовск – 1, Заринск – 1, Новоалтайск – 1, Камень-на-Оби – 3, Змеиногорск – 1, Горняк – 2, Рубцовский район (Веселоярск – 4), Павловский район – 5 чел. (с. Павловск – 2, пос. Комсомольский – 2, пос. Шахи – 1), Первомайский район (с. Логовское) – 2, Поспелихинский район (с. Николаевка – 1), с. Крутиха – 3, Советский район (с. Советское – 2).

Больные госпитализированы и находятся на лечении в трех медучреждениях Барнаула - 5 и 11 горбольницах, а также в инфекционном госпитале КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства».

По данным Минздрава Алтайского края, состояние всех больных оценивается как удовлетворительное, у большинства болезнь протекает в лёгкой форме, у троих в тяжёлой форме, два из них находятся на аппарате ИВЛ.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 13407 человек под меднаблюдением сейчас находятся 1461 человек, (за сутки добавилось – 265). Снято меднаблюдение с 5829 человек. Выписано из медучреждений 4 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU