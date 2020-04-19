2020-04-19T10:42:55+03:00
Общество

Погрузка алтайского сахара на Западно-сибирской железной дороге увеличилась почти вдвое

В марте 2020 года погрузка сахара составила 11 тысяч тонн
БОРЗОВ Денис
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Железная дорогаЖелезная дорогаФото: БОРЗОВ Денис
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Во время «выходного» из-за коронавируса месяца, в дни, объявленные нерабочими президентом РФ, продолжают работу железнодорожные предприятия, как непрерывно действующие организации. На Алтае активно идет погрузка сельскохозяйственной продукции местных производителей и доставка продовольствия в другие регионы страны.

Погрузка сахара в Алтайском крае в марте 2020 года составила 11 тыс. тонн, что в 1,8 раза больше, чем в марте 2019 года.

Всего в январе – марте 2020 года погрузка сахара в Алтайском регионе ЗСЖД составила 43 тыс. тонн, что в 2,1 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

К слову, из-за коронавируса «РЖД» установили упрощенный порядок дистанционного взаимодействия с клиентами по ряду ключевых процессов, связанных с перевозкой грузов и договорных отношений.

Для минимизации личных контактов и в целях поддержки бизнеса установлен порядок автоматического продления на 3 месяца договоров, заключаемых при организации перевозок с грузовладельцами и владельцами путей необщего пользования. Пролонгированы истекающие в ближайший срок документы, необходимые клиентам для осуществления погрузо-разгрузочных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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