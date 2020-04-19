2020-04-19T07:59:14+03:00
Общество

Барнаульский аэропорт отменил рейсы в Москву и другие города из-за коронавируса

Также сообщается, что пассажиропоток серьезно снизился
БОРЗОВ Денис
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Аэропорт им Германа Титова в Барнауле. Фото: сайт воздушной гаваниАэропорт им Германа Титова в Барнауле. Фото: сайт воздушной гавани
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Из Барнаула теперь будет не так уж просто улететь. Множество рейсов отменили из местного аэропорта. Об изменениях в расписании воздушных судов рассказали на сайте аэропорта им. Германа Титова.

Сообщается, что рейсы отменены по решению авиакомпаний.

Авиакомпания «S7»:

рейсы S72601/2602 (Москва-Барнаул и обратно) – 18, 19, 21, 23 апреля

Авиакомпания «Уральские авиалинии»:

рейсы U6651/652 (Москва-Барнаул и обратно) – 18, 20, 21, 23, 25 апреля

рейсы U6629/630 (Санкт-Петербург-Барнаул и обратно) – 27 апреля, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 мая

рейсы U6631/632 (Симферополь-Барнаул и обратно) – 21, 25, 28 апреля

Авиакомпания «Аэрофлот»:

рейсы SU1430/1431 (Москва-Барнаул и обратно) – 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 апреля

Авиакомпания «СиЛА»:

рейсы СЛ47/48 (Томск-Барнаул и обратно) – 20, 22, 24, 27, 29 апреля

Авиакомпания «КрасАвиа»

рейсы ЭК83/84 (Красноярск-Барнаул и обратно) – 18, 21, 25, 28 апреля

Авиакомпания «ЮТэйр»:

рейсы ЮТ213/214 (Сургут-Барнаул и обратно) – 25 апреля

Узнать все, что вас интересует, можно в справочной службе аэропорта по телефону +7 (3852) 54-30-09.

Напомним, в барнаульском аэропорту уже отменяли вылет рейсов – тогда это случилось из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Также сообщается, что пассажиропоток серьезно снизился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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