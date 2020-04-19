2020-04-19T06:48:09+03:00
Общество

Как в Барнауле празднуют Пасху, несмотря на коронавирус

В регионе ограничено посещение храмов из-за коронавирусной инфекции
БОРЗОВ Денис
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Пасха в Барнауле - 2020Пасха в Барнауле - 2020Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле, несмотря на коронавирус, прошло празднование светлого праздника Пасхи. В ночь на 19 апреля в городе состоялось ночное богослужение в Покровском соборе, Никольском храме и многих других.

В краевой столице люди собрались, не боясь заражения инфекцией. Некоторые граждане пришли в масках, другие – соблюдают дистанцию. Жители региона собрались, чтобы отпраздновать Пасху после 40-дневного поста.

Ночная служба в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночная служба в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, ранее правительство региона ограничило доступ прихожан в храмы. Это вынужденные меры из-за распространения коронавируса в Алтайском крае, где на сегодняшний день заражены уже несколько десятков человек. Для тех, кто хочет обезопасить себя от посещения массовых праздничных мероприятий, были организованы Литургии в режиме онлайн и по телевидению.

Храмы по-разному справляются с усложненной обстановкой. В некоторых местах службы полностью закрытые, почти без прихожан. В других заведениях для проведения ритуалов людей вывели на улицу, ведь в открытых пространствах меньше вероятность заражения коронавирусом. Многие жители края наблюдают за богослужением по телевидению.

Празднование Пасхи в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Пасхи в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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