2020-04-19T05:59:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Алтайским охотникам напомнили об ответственности за незаконную деятельность

На Алтае из-за коронавируса запрещена охота по 1 мая 2020 года
БОРЗОВ Денис
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В Алтайском крае охота запрещена по 1 мая из-за коронавирусаВ Алтайском крае охота запрещена по 1 мая из-за коронавирусаФото: pixabay.com
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На Алтае охота на боровую и водоплавающую дичь в угодьях запрещена по 1 мая. Эта мера введена для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили в краевом минприроды, остановлен личный прием заявлений, а также через почту или через Единый портал государственных услуг на добычу охотничьих ресурсов.

Даже если вы получили разрешение, с подобным отдыхом придется повременить. Охотникам, которые уже приобрели разрешения на охоту на боровую и водоплавающую дичь, необходимо их сдать по месту получения: в минприроды Алтайского края (ул. Чкалова, 230), госохотинспекторам, в охотхозяйства.

Также охотникам напоминают об ответственности за незаконную деятельность. Охотинспекторы патрулируют территории и, если встретят охотника, выдадут предостережение об ограничении охоты. Если охотник откажется прекратить охоту и вернуться домой, ему грозит штраф от 500 до 4000 рублей. Однако штраф - крайняя мера, ею воспользуются только в случае, если охотники проигнорируют предостережения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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