Число больных ОРВИ в Алтайском крае снизилось в два раза

18 Апр 2020 2020-04-18T14:04:12+03:00

Всего 7 862 человек в Алтайском крае на данный момент болеют ОРВИ Фото: Олег УКЛАДОВ

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Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю информирует о значительном снижении числа больных ОРВИ в крае.

По данным ведомства, за последнее две недели число заболевших ОРВИ и гриппом в крае снизилось с 16 290 до 7 862 человек.

- Таким образом, наблюдается значительное сокращение числа заболевших не только по отношению к текущей эпидемиологической ситуации, но и по отношению к средне многолетним показателям, характерным для территории Алтайского края, - говорят в управлении.

В том числе специалисты связывают такие показатели с введенным в крае режимом самоизоляции. Определенную роль играет и разобщение коллективов, как трудовых, так и учебных.

Для того чтобы не заболеть в случае нахождения все дома, рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, а также использовать маски.

Напомним, в Алтайском крае по состоянию на 18 апреля официально коронавирусная инфекция подтверждена у 63 человек. За последние сутки вирус выявили еще у десяти человек.

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- Выраженных симптомов у нас не было, мы накануне оба переболели, думали просто ОРВИ. В больнице у меня была лишь температура 37, - рассказывает пациент (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU