В Республике Алтай на коронавирус обследовано более 300 человек

18 Апр 2020 2020-04-18T13:27:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Онгудайском районе Республики Алтай на наличие коронавирусной инфекции было обследовано более 300 человек.

По словам главы республики Олега Хорохордина, именно в этом районе были выявлены первые зараженные. На сегодняшний день инфицированы два человека. При этом у проживающих с ними дочери и двух внуков тесты отрицательные. Тем не менее, как сообщают в оперштабе, они продолжают находиться на карантине под наблюдением медиков.

Специалисты Роспотребнадзора установили 328 контрактных лиц. При этом всем был сделан тест на коронавирус. Результат у всех отрицательный.

- На данный момент в Республике Алтай остаются два человека с выявленным коронавирусом, заболевание у них протекает в легкой форме, - подчеркнул Олег Хорохордин.

Пользуясь случаем, глава региона обратился к жителям республики. Он попросил все оставаться дома и сохранять бдительность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Горном Алтае выявлен первый пациент с коронавирусом

Теперь в России не осталось регионов, где не было бы зараженных covid-19 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU