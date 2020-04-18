В Республике Алтай на коронавирус обследовано более 300 человек
В Онгудайском районе Республики Алтай на наличие коронавирусной инфекции было обследовано более 300 человек.
По словам главы республики Олега Хорохордина, именно в этом районе были выявлены первые зараженные. На сегодняшний день инфицированы два человека. При этом у проживающих с ними дочери и двух внуков тесты отрицательные. Тем не менее, как сообщают в оперштабе, они продолжают находиться на карантине под наблюдением медиков.
Специалисты Роспотребнадзора установили 328 контрактных лиц. При этом всем был сделан тест на коронавирус. Результат у всех отрицательный.
- На данный момент в Республике Алтай остаются два человека с выявленным коронавирусом, заболевание у них протекает в легкой форме, - подчеркнул Олег Хорохордин.
Пользуясь случаем, глава региона обратился к жителям республики. Он попросил все оставаться дома и сохранять бдительность.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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