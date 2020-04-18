Более 100 млн рублей потратят на ремонт дорог в Рубцовске

18 Апр 2020 2020-04-18T10:36:57+03:00

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Правительство Алтайского края направило на ремонт дорог в Рубцовске 100 млн рублей. Еще пять добавит муниципалитет.

Согласно составленному в администрации города плану, в этом году в списке на ремонт бульвар Победы, переулок Станционный и Рабочий тракт. Правда, по последнему объекту подрядчик еще не определен. В остальных случаях работы будет выполнять Юго-Западное ДСУ.

- Начинать надо с бульвара Победы. К сожалению, по ряду объективных причин закончить к 9 Мая эту улицу не успеем, но укладку первого слоя асфальта к концу следующего месяца надо завершить, - говорит глава города Дмитрий Фельдман.

Как пишет издание «Местное время», именно эти объекты выбрали потому что потребность в ремонте назрела уже давно. Ну и, конечно же, это связано с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Капитальный ремонт сделают в обоих направлениях бульвара от проспекта Ленина до улицы Пролетарской протяженностью 1 километр 200 метров. Переулок Станционный отремонтируют от улицы Путевой до Магистральной (2 километра 200 метров). Помимо этого там будут установлены новые остановочные павильоны и новые дорожные знаки.

Работы начнутся уже 20 апреля. Нижний слой асфальта планируют уложить к концу мая или началу июня.

ИСТОЧНИК KP.RU