Затон и поселок Ильича готовятся к паводку

18 Апр 2020 2020-04-18T10:24:21+03:00

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Барнаульские микрорайон Затон и поселок Ильича в эти дни готовятся к паводку, который может наступить в любой момент.

Накануне на заседании комиссии по прохождению паводка обсудили вопросы готовности территорий. По словам первого заместителя главы Барнаула по дорожному-благоустроительному комплексу Анатолия Воронкова, ситуация находится на постоянном контроле.

- Расслабляться повода нет, надо быть готовым к развитию любой паводковой ситуации. Необходимо еще раз отработать схемы эвакуации населения с территорий, подверженных подтоплению, усилить информационно-разъяснительную работу с населением по действиям в период паводка. В условиях пандемии коронавируса, в обязательном порядке предусмотреть оснащение средствами индивидуальной защиты и дезинфекции пунктов временного размещения граждан, - приводит его слова пресс-служба администрации города.

Ранее в микрорайоне Затон была проведена отсыпка низменных мест и обвалка территорий благодаря этому, критический уровень воды в Оби, в результате которого может произойти подтопление повысился с 540 до 560 см. В поселке Ильича критический уровень повысился с 600 до 650 см.

Между тем, по состоянию на 18 апреля, уровень воды в реке Обь в Барнауле составляет 346 см.

ИСТОЧНИК KP.RU