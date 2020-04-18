Юных жителей Алтая приглашают нарисовать мир без войны

18 Апр 2020 2020-04-18T09:14:11+03:00

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Красногорский филиал Музея Победы запустил конкурс рисунков «Мир без войны». К участию приглашают и самых маленьких жителей Алтайского края.

Конкурс рисунков приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы предлагают дошкольникам и ученикам младших классов нарисовать мир, ради которого их прадедушки и прабабушки сражались на войне.

- Этот конкурс проводится уже третий раз, но впервые к участию в нем мы пригласили младшеклассников. Ведь из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ребята целыми днями находятся дома. Уверена, они с удовольствием возьмутся за краски и карандаши. Тем более, что в преддверии 9 мая очень важно вспомнить тех, кто дал нам возможность жить в мире, - отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Никаких ограничений в технике нет. Ребята могут использовать тот материал, который будет им ближе: карандаш, гуашь, акварель, мелки, фломастеры… Единственное что не будут приниматься работы, выполненные с использованием компьютерных программ. Только от руки!

Работы принимаются, как в виде сканов, так и фотографий. Сроки – до 1 мая на почту mmna@cmvov.ru. Результаты будут подведены до 9 мая.

Работы участников будут представлены на выставке. Виртуальная выставка пройдет с 1 по 8 мая на сайте музея. Там же будет организовано голосование, по результатам которого одной из работ будет присужден «Приз зрительских симпатий».

О датах выставки в музее и награждении победителей будет объявлено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU