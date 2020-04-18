Памятник Курочке Рябе открыли в Барнауле

18 Апр 2020 2020-04-18T09:00:27+03:00

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Барнаульский зоопарк решил отметить праздник Пасхи необычным образом – здесь открыли новый памятник.

Он изготовлен по мотивам сказки «Курочка Ряба». Автором является выпускник российской академии художеств (Санкт Петербург) скульптор Евгений Быков. Памятник представляет собой непосредственно главную героиню – курочку, а также несколько золотых яичек.

- Скульптура отлита на Каслинском заводе архитектурно художественного литья, - рассказывают в зоопарке.

Конечно, хотелось, чтобы открытие было бы красочным, с участием друзей «Лесной сказки», но из-за введенных в регионе ограничительных мероприятий, зоопарк, как и многие другие организации не работает. А так как открытие хотели приурочить именно к Пасхе, его решили провести онлайн. Мини-презентацию сняли на видео, а ролики опубликовали на официальных страницах в социальных сетях.

Отвечая на вопросы подписчиков, не боятся ли в зоопарке, что кто-нибудь посягнет на золотые яйца, директор «Лесной сказки» Сергей Писарев заверил, что нет, и с негодником он разберется лично.

ИСТОЧНИК KP.RU