18 Апр 2020 2020-04-18T08:04:45+03:00

Группировки спасателей работают в районе, где паводок уже начался Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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Паводковыми водами в Алтайском крае подтопило несколько дорог.

Как сообщают в Алтайавтодоре, по состоянию на 18 апреля, проезд ограничен по двум трассам: на автодороге «Акатьево-Сузоп-Новотроицк» для легкового транспорта и на дороге «Красногорское-Карагайка-Ивановка» - для всех видов транспорта.

- На остальной сети дорог перерывов движения не зарегистрировано, - отмечают в управлении.

Между тем, по информации Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, в райцентре Красногорское остаются подтопленными низменные территории. Пока что ситуация сильно не меняется. Группировка спасателей продолжает свою работу на месте осложнения паводковой обстановки.

- Повышение уровней воды произошло в результате обильного снеготаяния и осадков в виде дождя в малых реках, - сообщают в ведомстве.

Мониторинг обстановки ведется непрерывно. На случай обострения ситуации развернут пункт временного пребывания. Однако желающих эвакуироваться пока нет.

Временный гидропост действует также в районе райцентра Ельцовка на реке Чумыш. В других городах и районах региона обстановка стабильная.

ИСТОЧНИК KP.RU