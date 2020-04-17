2020-04-17T17:00:39+03:00
Происшествия

Мстительный житель Алтая продавал соседям бензин, купленный за счет дорожной организации

Сумма ущерба превысила 13 тыс. рублей
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Бензин. Фото с сайта pixabay.com.Бензин. Фото с сайта pixabay.com.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Житель Майминского района ранее работал в дорожной организации. Он остался недоволен тем, что руководство решило с ним расстаться, и решил отомстить бывшему работодателю. Подробности сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

В полицию обратился представитель дорожной организации республиканской столицы, который пояснил, что бывший сотрудник присвоил служебную топливную карту предприятия, которой пользовался в личных целях. Сумма причиненного ущерба, по оценке заявителя, составил 13 500 рублей.

Предварительно установлено, что сельчанину, работавшему экскаваторщиком, руководство организации выдало топливную карту для заправки спецтехники. После того как начальство решило расстаться с работником, и он написал заявление об уходе, ему выплатили денежную компенсацию.

-Однако мужчина остался недоволен размером полученных денежных средств и решил отомстить работодателю. После увольнения он не стал возвращать служебную топливную карту, а продолжал получать бензин на автозаправочных станциях, который впоследствии продавал соседям, - отмечают в ведомстве.

Во время разбирательства подозреваемый признал вину. Полицейские возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, ввереному виновному).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае мужчина жестоко убил приятеля

Подозреваемого оперативно задержали (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мстительный житель Алтая продавал соседям бензин, купленный за счет дорожной организации
Алексей Смертин пробежит марафон на беговой дорожке в прмяом эфире
Бывшего замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края взяли под стражу
Алтайский рецидивист зверски убил сожительницу и ее отца
Барнаулец в медицинской маске ограбил ювелирный магазин
В алтайском городе полыхает свалка
Ученики детских школ искусств перешли на дистанционные занятия
Объявлена десятка финалистов конкурса видеороликов Фонда Александра Прокопьева
Российско-японская команда создала экспресс-тест, выявляющий коронавирус за 30 минут
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту
Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Барнауле: какого числа пройдет и почему переносят
Мэр Барнаула призвал горожан оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции
Барнаулец ездил по городу с поддельными правами
Синоптики рассказали о погоде на выходных в Алтайском крае
Какие улицы обработают от коронавируса в Барнауле в ночь с 17 на 18 апреля
Двое братьев из Алтайского края избили знакомого, а затем утопили в озере
Перенос Парада Победы 2020 в Барнауле: какого числа пройдет и почему переносят
В Бийске опечатали парикмахерскую, работавшую в период самоизоляции
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 17 апреля 2020: 5 новых случаев заболевания COVID-19
Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink 17 апреля
Число заболевших в Республике Алтай на 17 апреля 2020: выявлен второй случай
Жительницу Барнаула обманули на 70 тысяч рублей при покупке квартиры
На Алтае мужчина жестоко убил приятеля
В Горном Алтае выявлен первый пациент с коронавирусом
В Алтайском крае подтопило около 30 садовых участков