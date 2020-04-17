Мстительный житель Алтая продавал соседям бензин, купленный за счет дорожной организации

17 Апр 2020 2020-04-17T17:00:39+03:00

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Житель Майминского района ранее работал в дорожной организации. Он остался недоволен тем, что руководство решило с ним расстаться, и решил отомстить бывшему работодателю. Подробности сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

В полицию обратился представитель дорожной организации республиканской столицы, который пояснил, что бывший сотрудник присвоил служебную топливную карту предприятия, которой пользовался в личных целях. Сумма причиненного ущерба, по оценке заявителя, составил 13 500 рублей.

Предварительно установлено, что сельчанину, работавшему экскаваторщиком, руководство организации выдало топливную карту для заправки спецтехники. После того как начальство решило расстаться с работником, и он написал заявление об уходе, ему выплатили денежную компенсацию.

-Однако мужчина остался недоволен размером полученных денежных средств и решил отомстить работодателю. После увольнения он не стал возвращать служебную топливную карту, а продолжал получать бензин на автозаправочных станциях, который впоследствии продавал соседям, - отмечают в ведомстве.

Во время разбирательства подозреваемый признал вину. Полицейские возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, ввереному виновному).

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ИСТОЧНИК KP.RU