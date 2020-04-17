Алексей Смертин пробежит марафон на беговой дорожке в прмяом эфире

17 Апр 2020 2020-04-17T16:01:56+03:00

Футболиста поддержат другие спортсмены, среди которых Александр Кержаков

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19 апреля экс-капитан сборной России, известный футболист из Барнаула Алексей Смертин пробежит марафонскую дистанцию на беговой дорожке. Вместе с другими российскими спортсменами и артистами, он даст старт акции «#БегиДома. Марафон в новой реальности», сообщает официальный сайт Барнаула.

Футболиста поддержат другие спортсмены, которые также будут бежать дома. Точно стартуют марафонец Искандер Ядгаров, Александр Кержаков, известный триатлонист Владимир Волошин, продюсер и ведущий Таш Саркисян, певица Эльмира Калимуллина и многие другие.

Трансляцию можно будет увидеть на «Матч ТВ». Прямой четырехчасовой эфир акции «#БегиДома. Марафон в новой реальности» запланирован на 19 апреля, с 15 до 19 часов по барнаульскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU