Алтайский рецидивист зверски убил сожительницу и ее отца

17 Апр 2020 2020-04-17T14:00:09+03:00

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Барнаула, обвиняемого в убийстве сожительницы и ее отца, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, неоднократно судимый за преступления против личности обвиняемый долгое время проживал в квартире своей сожительницы совместно с ее пожилым отцом.

Гражданские супруги выпивали и часто ссорились. Во время конфликтов мужчина избивал свою возлюбленную и ее отца

В ноябре 2019 года при очередной ссоре, обвиняемый жестоко расправился с женщиной и ее престарелым отцом.

-Используя нож, он поочередно причинил не менее 13 ударов в различные части тела женщине и 8-ми ударов ее отцу. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия, - отмечают в ведомстве.

В ходе предварительного следствия обвиняемый выдвигал несколько версий произошедшего, утверждая, что у сожительницы был умысел причинить ему смерть, а также о запланированном сговоре отца и дочери убить его.

-Несмотря на активное противодействие со стороны обвиняемого, следователями СК по краю удалось установить истинную картину произошедшего, а также доказать умышленный характер совершения жестокого убийства,- сообщают в СУ СКР по региону.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU